‘Estadão Esporte Clube’: O Corinthians vai despencar?

O ‘Estadão Esporte Clube’ desta segunda-feira, 11, analisa a 23ª rodada do Brasileirão. Teria razão o técnico do Grêmio, Renato Gaúcho: o Corinthians vai despencar? O líder do campeonato perdeu a terceira seguida, dessa vez para o Santos, por 2 a 0, na Vila Belmiro, com gols de Lucas Lima e Ricardo Oliveira. Mesmo assim, a vantagem da equipe comandada por Fábio Carille continua considerável: 7 pontos para o segundo colocado, Grêmio. Já o Peixe, terceiro, chega a 41 pontos, 9 a menos que o Timão. Ouça o programa no player abaixo:

No sábado, o Grêmio, que poderia aproveitar o tropeço corintiano, perdeu para o Vasco por 1 a 0, em São Januário, na estreia de Zé Ricardo como treinador do Cruzmaltino. O clube carioca subiu quatro posições e, agora, é o oitavo, com 31 pontos. No mesmo dia, o São Paulo parecia que conseguiria bater a Ponte Preta, num Morumbi lotado. Só parecia. O Tricolor vencia por 2 a 0 — o primeiro gol uma pintura em cobrança de falta de Hernanes –, mas, no segundo tempo, perdeu Jucilei expulso e acabou sofrendo o empate.

Com o resultado, o São Paulo permanece na zona do rebaixamento, onde ocupa a penúltima posição, com 24 pontos. Se não bastasse, o técnico Dorival Júnior ainda precisa administrar o desentendimento entre Cueva e Rodrigo Caio, situação que ficou exposta ao final do jogo. Nossa bancada, hoje composta por Gustavo Lopes, Marília Ruiz e Robson Morelli, comenta o momento delicado vivido pelo time do Morumbi.

Quem também empatou foi o Palmeiras. A equipe treinada por Cuca teve dois atletas expulsos — Luan e Willian — e ficou no 1 a 1 com o Atlético-MG, no Independência, em partida com três pênaltis e apenas um convertido. O Verdão é o quarto colocado, com 37 pontos. O Flamengo, com a escalação muito modificada, perdeu para o Botafogo por 2 a 0, no Engenhão, em noite de dois gols do centroavante Roger.

O duelo entre Atlético-GO e Bahia, em Goiânia, encerra a rodada nesta segunda-feira, às 20h. Você também pode ouvir o ‘Estadão Esporte Clube’ ao vivo, de segunda a sexta, ao meio-dia, na página do Estadão Esportes no Facebook.

