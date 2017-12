‘Estadão Esporte Clube’: O drama argentino nas Eliminatórias para a Copa de 2018

O ‘Estadão Esporte Clube’ desta sexta-feira, 6, comenta o empate sem gols do Brasil contra a Bolívia e, principalmente, a situação desesperadora da Argentina nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. Ouça o programa no player abaixo:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O time de Jorge Sampaoli empatou com o Peru por 0 a 0, em La Bombonera, e precisa vencer de qualquer forma o Equador, em Quito, na última rodada, para tentar ir ao Mundial. Ontem, Alemanha e Inglaterra também garantiram seus passaportes para a Rússia, no ano que vem. As seleções se juntam a Brasil, Bélgica, México, Coreia do Sul, Japão, Arábia Saudita e Irã, todos já classificados. Até a próxima terça-feira, podem ser definidos 25 dos 32 países que disputarão a Copa. A edição de hoje do podcast tem apresentação de Gustavo Lopes e comentários de Marília Ruiz e Robson Morelli, editor de Esportes do Estado.

Interatividade

Participe com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com