Nesta quarta-feira, o Estadão Esporte Clube debateu a qualidade do elenco do Palmeiras, e as chances da equipe na Copa do Brasil.

O programa ainda analisou as outras partidas do torneio nacional, mercado da bola, e a possibilidade da exclusão do Inter na série B do campeonato brasileiro.

