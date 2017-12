‘Estadão Esporte Clube’: Os reflexos da vitória do Palmeiras sobre o São Paulo

O ‘Estadão Esporte Clube’ desta segunda-feira, 28, comenta os principais jogos que aconteceram nesse fim de semana pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, com destaque para o chamado Choque Rei — ouça no player abaixo. Com dois gols de Willian Bigode, o Palmeiras venceu o São Paulo por 4 a 2, ontem, no Allianz Parque, melhorou um pouco o ambiente no clube e afundou ainda mais o Tricolor na zona do rebaixamento – o time do Morumbi caiu para a 18ª posição na tabela.

No sábado, o Corinthians voltou a perder em casa para um integrante do Z-4. O Atlético-GO, último colocado, superou o líder da competição por 1 a 0, com grande atuação do goleiro Marcos, segundo reserva da equipe goiana para a posição. Quem aproveitou novamente uma derrota do Corinthians foi o Flamengo. Os comandados do colombiano Reinaldo Rueda bateram o Atlético-PR por 2 a 0, na Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro, com gols de Diego e Willian Arão. Já o Santos, terceiro na tabela, ficou no empate com o Cruzeiro por 1 a 1, no Mineirão.

O programa também tem como tema a seleção brasileira. O repórter Marcio Dolzan, enviado especial a Porto Alegre, traz as informações do Brasil, que se prepara para a partida de quinta-feira, 31, contra o Equador, na Arena do Grêmio, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. A edição de hoje do ‘Estadão Esporte Clube’ tem apresentação de Cesar Sacheto e comentários de Marília Ruiz e do editor de Esportes do Estado, Robson Morelli.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com