‘Estadão Esporte Clube’ projeta a 21ª rodada do Brasileirão

Por Diego Henrique de Carvalho – O ‘Estadão Esporte Clube’ desta sexta-feira, 18, analisa os jogos da rodada deste fim de semana do Campeonato Brasileiro, a 21ª da competição. O líder Corinthians encara o Vitória amanhã, em Itaquera, com o atacante Clayson como titular e o meia Jadson no banco. Ouça no player abaixo:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No domingo, o São Paulo pega o Avaí na Ressacada, em Florianópolis, com uma novidade: o goleiro Sidão será o titular da meta são-paulina no lugar de Renan Ribeiro. Com Guerra e Moisés no meio-campo, o Palmeiras recebe a Chapecoense no Allianz Parque, em São Paulo. O Santos, por sua vez, mede forças com o Coritiba, no Couto Pereira, em Curitiba. O Peixe, aliás, acaba de ceder dois jogadores ao adversário deste fim de semana: o zagueiro Cleber e o meia Rafael Longuine.

O programa de hoje conta com Robson Morelli, editor de Esportes do Estado, e Marília Ruiz, colunista de Esportes do Estado.

Interatividade

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com