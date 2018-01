‘Estadão Esporte Clube’: Quarta-feira de Libertadores e Sul-Americana

O ‘Estadão Esporte Clube’ desta quarta-feira, 13, projeta os jogos de hoje da Libertadores e da Copa Sul-Americana — ouça o programa no player abaixo. Pelas quartas de final da primeira competição, o Santos encara o Barcelona de Guayaquil, às 21h45, no Equador. Em confronto entre brasileiros, Botafogo e Grêmio se enfrentam no mesmo horário, no Engenhão, com mistério nas escalações.

Pelas oitavas de final da Sul-Americana, o Corinthians enfrenta o Racing, em Itaquera; a Chapecoense recebe o Flamengo, na Arena Condá; e o Sport joga contra a Ponte Preta, na Ilha do Retiro. Outro assunto do programa é a rodada da Liga dos Campeões. A edição de hoje tem apresentação de Cesar Sacheto e comentários de Gustavo Lopes e Raphael Ramos. Você também pode ouvir o ‘Estadão Esporte Clube’ ao vivo, de segunda a sexta, ao meio-dia, na página do Estadão Esportes no Facebook.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Interatividade

Participe com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com