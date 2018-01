‘Estadão Esporte Clube’: Quem pode parar o Corinthians de Fábio Carille?

Por Diego Henrique de Carvalho – O ‘Estadão Esporte Clube’ desta quinta-feira, 13, repercutiu a vitória do Corinthians contra o Palmeiras por 2 a 0, ontem, na casa do adversário, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado positivo no Dérbi, o time de Fábio Carille mantém a invencibilidade — agora, de 27 partidas — e chega à marca de mais de 600 minutos sem levar gols na competição.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já o Palmeiras teve uma atuação fraca e perdeu a chance de diminuir a distância para o líder, que agora é de 16 pontos. Além disso, o Verdão perdeu a invencibilidade de 28 partidas no Allianz Parque. Emanuel Bomfim, Marília Ruiz e Raphael Ramos destacaram as ótimas atuações de Guilherme Arana, autor do segundo gol, e Romero, que participou das jogadas que terminaram nos dois tentos. Outro atleta corintiano bastante elogiado foi o volante Gabriel, que defendia o arquirrival até o ano passado. Os integrantes da mesa também ressaltaram a desorganização e falta de criatividade da equipe alviverde, comandada por Cuca.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com