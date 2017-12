O ‘Estadão Esporte Clube’ desta sexta-feira, 27, recebe o guitarrista Marcos Kleine. Ele bateu papo descontraído com Cesar Sacheto e Robson Morelli. Entre os temas está a demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo do Sport. Ouça o programa no player abaixo:

