‘Estadão Esporte Clube’: Rogério Ceni ainda tem respaldo do torcedor do São Paulo?

Nesta Segunda-feira, o Estadão Esporte Clube analisou a permanência de Rogério Ceni no São Paulo e o desempenho da equipe neste início de campeonato brasileiro. O tricolor foi até Belo Horizonte e perdeu de 1 a 0 para o Cruzeiro.

Ainda no programa, a goleada do Palmeiras sobre o Vasco por 4 a 0, no Allianz Parque. O resultado já demonstra o trabalho do técnico Cuca?

O Santos, apesar do bom jogo apresentado, perdeu para o Fluminense por 3 a 2, no Maracanã.

A edição de hoje do EEC, apresentado por César Sacheto, contou com os comentários de Marília Ruiz e do editor de Esportes do Estadão, Robson Morelli.