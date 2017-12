‘Estadão Esporte Clube’: Santos diminui distância para o Corinthians; São Paulo deixa o Z-4

O ‘Estadão Esporte Clube’ desta segunda-feira, 2, analisa os jogos da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O líder Corinthians ficou no empate com o Cruzeiro por 1 a 1, no Mineirão, e viu a diferença para o Santos, segundo colocado, cair para oito pontos. Ouça o podcast no player abaixo:

Com gol do atacante Ricardo Oliveira, o Peixe venceu o Palmeiras por 1 a 0, sábado, no Allianz Parque. Em Porto Alegre, o Grêmio venceu o Fluminense por 1 a 0, com gol do atacante Beto da Silva, e ocupa a terceira posição na tabela, com 46 pontos, um a menos que o Santos.

Já o São Paulo contou com milagres do goleiro Sidão para vencer o Sport por 1 a 0, no Morumbi, e deixar a zona do rebaixamento. O programa de hoje tem apresentação de Cesar Sacheto e os comentários de Gustavo Lopes e Robson Morelli, editor de Esportes do Estado.

