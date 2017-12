O ‘Estadão Esporte Clube’ desta sexta-feira, 8, analisou a suspensão de um ano imposta pelo Comitê de Disciplina da Fifa ao atacante Paolo Guerrero, acusado de doping.

O jogador testou positivo para a substância benzoilecgonina, um metabólito da cocaína, em exame realizado depois do empate em 0 a 0 entre Argentina e Peru, em Buenos Aires, pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, no dia 5 de outubro.

As chances do Grêmio no Mundial de Clubes e o mercado da bola também foram temas debatidos por Cesar Sacheto, Robson Morelli e Gustavo Lopes.

Interatividade

Você pode participar da nossa produção de podcasts com sugestões e comentários. Para tanto, basta enviar um e-mail para o endereço: podcast@estadao.com