‘Estadão Esporte Clube’: Vídeo de suposta cusparada de Clayson em Felipe Melo reacende polêmica sobre dérbi

O ‘Estadão Esporte Clube’ desta terça-feira, 7, analisou a reta final do Campeonato Brasileiro.

Também foi motivo de debate a nova polêmica após o surgimento de um vídeo postado pelo volante Felipe Melo, do Palmeiras, após o dérbi, no domingo passado, que terminou com a vitória do Corinthians por 3 a 2.

O jogador palmeirense sugere que o meio-campista Clayson, do Corithians teria cuspido em sua direção. As imagens não são claras.

Felipe e Clayson podem ser investigados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e punidos.