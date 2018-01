‘Estadão na Copa’: A preparação para os jogos contra Japão e Inglaterra

Cada dia mais perto da Rússia, o ‘Estadão na Copa’ dessa semana destaca a convocação da seleção brasileira para os Jogos contra o Japão em Lille, na França, no próximo dia 10 e contra a Inglaterra em Londres, no próximo dia 14. Raphael Ramos, Robson Morelli e Igor Muller discutem as novidades e experimentos do técnico Tite para esses amistosos. Além dos já quase confirmados jogadores que conquistaram a vaga com folgas para a Copa do Mundo, a convocação dessa vez traz velhas polêmicas que são debatidas ao longo do podcast.

Taison tem nível pra jogar com a amarelinha? Douglas Costa irá repetir o bom nível de seus primeiros jogos na época de Bayern? Roberto Firmino joga melhor centralizado ou como segundo atacante? Diego pode render ainda na seleção? ? Essas e outras questões são debatidas pelos nossos especialistas em mais uma edição do ‘Estadão na Copa’.