‘Estadão na Copa’: A última convocação

No ar mais uma edição do ‘Estadão na Copa’, cada dia mais próximo da Rússia 2018. Nesta semana, Raphael Ramos e Igor Muller comentam a expectativa da convocação da seleção brasileira para os amistosos contra a Rússia e Alemanha. Esta será a última chamada do técnico Tite antes da convocação final para os 23 que deverão representar o Brasil na próxima Copa do Mundo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O técnico da seleção brasileira já garantiu 15 jogadores. Quem são eles? Quais posições ainda estão abertas? Quais são as apostas dos nossos analistas? Confira isso e muito mais nesta edição do ‘Estadão na Copa’!