‘Estadão na Copa’: Brasil emperra no calor colombiano

Alô amigos! No ar mais um ‘Estadão na Copa’ destacando nessa semana o duro empate da seleção brasileira contra a Colômbia. Sob o calor do fim de tarde, o Brasil perdeu seus primeiros pontos em eliminatórias na era Tite. O editor de Esportes do Estado, Robson Morelli, Raphael Ramos, chefe de reportagem da editoria e o apresentador Igor Muller debatem sobre o resultado e as mudanças experimentadas pelo técnico brasileiro em Barranquilla.

Além das análises de Colômbia e Brasil e as informações do repórter Márcio Dolzan, a edição dessa semana também comenta o caminho das demais seleções sul-americanas para chegar à Rússia no ano que vem. A Argentina do técnico Jorge Sampaoli, assim como o selecionado chileno, que também foi treinado nessas mesmas eliminatórias pelo mesmo se complicaram e agora terão uma dura tarefa nos dois jogos restantes do torneio classificatório.