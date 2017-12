‘Estadão na Copa’: Eles estarão na Rússia

A última rodada das eliminatórias sul-americanas acabaram e o ‘Estadão na Copa’ faz o balanço geral dos classificados. Finalmente com uma atuação convincente de Lionel Messi, a Argentina conseguiu arrancar na virada uma vitória contra o Equador e transformou o que seria um drama em classificação direta para a Rússia no ano que vem. Raphael Ramos, Robson Morelli e Igor Muller discutem a complicada evolução do time de Sampaoli e os desafios para chegar em 2018 com um time competitivo em mais uma copa do mundo.

Nesta edição destacamos também o polêmico empate entre Peru e Colômbia entre os demais jogos que definiram mais três classificados diretos e o time que irá pra repescagem. Também não iriamos deixar de comentar mais uma grande atuação do Brasil de Tite, que venceu o Chile com propriedade e eliminou o atual campeão da Copa América.