‘Estadão na Copa’: Olho neles!

Alô amigos, fãs do futebol! Cada dia mais perto da Rússia 2018 o podcast ‘Estadão na Copa’ destaca nessa semana os jovens jogadores das favoritas que devem estrelar os campos na próxima copa. Raphael Ramos, Robson Morelli e Igor Muller falam sobre os talentos surgidos nos últimos anos e analisam os desafios das promessas em gramados russos.

Entre estrelas precoces, casos de Gabriel Jesus e Mbappé, outras promessas buscam sua afirmação pelas seleções no torneio mais importante do futebol. Será que Asensio e Dybala corresponderão? Quem deve ser titular durante a copa? Saiba isso e muito mais nesta edição do ‘Estadão na Copa’!