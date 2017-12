‘Estadão na Copa’: Peru, Itália e os jogos da repescagem

‘Estadão na Copa’ dessa semana no ar comentando os jogos da repescagem para a Copa do Mundo. O Peru de José Paolo Guerrero derrubou o favoritismo de Chile e Paraguai e a agora tem a chance de disputar sua primeira copa desde 1982. Mas para que isso aconteça, o time treinado pelo argentino Ricardo Gareca precisa passar pela Nova Zelândia pelas repescagens. Raphael Ramos, Robson Morelli e Igor Muller comentam nesta edição o percurso peruano durante as eliminatórias e os desafios para conquistar a tão sonhada vaga para a Rússia em 2018.

Outra seleção que precisa confirmar seus jogos para chegar na próxima Copa do Mundo é a Itália. Depois de uma boa Eurocopa sob o comando de Antonio Conte, a Azzurra oscilou bastante durante as eliminatórias europeias e agora precisa conquistar a vaga em dois jogos duríssimos contra a Suécia. O time, agora na batuta do questionado Gian Piero Ventura precisa apostar na tradição pra não ficar de fora da Rússia.