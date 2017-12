‘Estadão na Copa’: Tite entre os melhores do mundo e Eliminatórias Europeias

Alô torcida brasileira! No ar mais um ‘Estadão na Copa’, nesta semana destacando os desafios do técnico Tite na preparação da seleção brasileira. Apesar do trabalho impecável nas eliminatórias sul-americanas e do reconhecimento ao figurar entre os doze técnicos que concorrem ao prêmio de Melhor da Fifa 2017, Tite encontra dificuldades para marcar amistosos contra seleções europeias de alto nível.

Entre as dificuldades encontradas para a marcação desses amistosos são os momentos decisivos que as principais seleções do velho continente enfrentam para conseguir uma vaga para a próxima Copa do Mundo. Robson Morelli, editor de Esportes do ‘Estado’, Raphael Ramos, chefe de reportagem da editoria e Igor Muller discutem sobre a situação das gigantes europeias e analisam seus desafios para chegar à Rússia em 2018.



FABIO MOTA/ESTADÃO