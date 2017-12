‘Estadão na Copa’ : Um mapa da Copa das Confederações

Estreou nesta segunda (14) o podcast ‘Estadão na Copa’, debatendo a convocação da seleção brasileira e a transferência milionária de Neymar para o PSG. Aproveitando a semana de estreia deste mais novo programa da rede de podcasts do ‘Estado’, aproveitamos para convidar você a acompanhar o episódio de estreia.

No podcast, Robson Morelli, editor de Esportes do ‘Estado’, Raphael Ramos, chefe de reportagem da mesma editoria e o apresentador Igor Muller debatem a Copa das Confederações, disputada no último mês de julho, na Rússia. Entre os assuntos, os analistas debateram o desempenho das seleções em campo e a preparação do país-sede para receber a Copa do Mundo de 2018.

Thanassis Stravakis/AP