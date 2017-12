‘Estadão na Copa’: Um papo com Marquinhos, zagueiro da seleção brasileira e do PSG

O podcast ‘Estadão na Copa’ dessa semana recebe Marquinhos, um dos jovens defensores mais cobiçados do futebol mundial. Titular na campanha das eliminatórias desde que o técnico Tite assumiu, Marquinhos conversa com Robson Morelli, Raphael Ramos e Igor Muller sobre os desafios da seleção brasileira até chegar à Rússia-2o18, a experiência em gramados europeus e comenta também sobre a chegada de Neymar ao Paris Saint-Germain, clube que o zagueiro defende desde a temporada 2013-2014.

O nosso trio de comentaristas também destaca a partida da seleção brasileira desta quinta-feira na Arena do Grêmio, e os cuidados que o time de Tite deve tomar contra a seleção do Equador. No alvo das análises também está o clássico Uruguai e Argentina, também pelas eliminatórias sul-americanas, o primeiro jogo do técnico argentino Jorge Sampaoli pelo torneio classificatório.

ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO