‘Estadão Notícias’: A adaptação do vírus da febre amarela é difícil e, por isso, não tem atingido as áreas urbanas, afirma infectologista

Edição desta segunda-feira, 15, fala sobre o crescimento nos casos de contágio de febre amarela. No Estado de São Paulo, o número de mortes passou de 20. A vacinação está sendo intensificada e doses fracionadas começarão a ser aplicadas a partir de 3 de fevereiro. A meta é imunizar 6,3 milhões de pessoas. Outros cuidados também têm sido tomados, os parques estaduais como o Horto Florestal, o Parque da Cantareira, na zona norte, e o Parque Ecológico do Tietê, na zona leste, só podem ser visitados por pessoas que tomaram a vacina. O infectologista do hospital Emílio Ribas, Jean Gorinchteyn, explica que a dose fracionada tem validade de 9 anos, e o objetivo é fazer com que grande parte da população se vacine. Ouça no player abaixo:

Ainda nesta edição, vamos continuar o debate sobre a polêmica criada entre feministas e um grupo encabeçado pela atriz Catherine Deneuve. Ela defendeu a liberdade dos homens de “importunar” as mulheres sem que isso seja considerado assédio sexual. A reação foi imediata e duras críticas foram feitas ao que foi chamado de tentativas de diminuir o debate sobre o assunto. Para a colunista do Estadão e advogada, Ruth Manus, a falta de informação sobre as pautas dos movimentos feministas gera manifestações infelizes como a da atriz.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com

