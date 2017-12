Edição desta sexta-feira, 08, analisa os bastidores políticos da batalha pela aprovação da reforma da Previdência num bate-papo com os jornalistas Andreza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’, e Pedro Venceslau, repórter de ‘Política’. Os dois estão em Brasília e acompanham a evolução das articulações com as lideranças partidárias. Andreza conta que o governo adotou uma estratégia de passar a mensagem de que o clima é favorável, mesmo que não tenha a plena segurança de que os 308 votos estão garantidos – este é o patamar mínimo para a reforma ser aprovada no plenário da Câmara dos Deputados. Além disso, Andreza relata que a saída de Antônio Imbassahy do ministério da Secretaria de Governo será acelerada como forma de agradar o “centrão”. O deputado Carlos Marun (PMDB-MS), enfim, vai assumir o cargo. Ouça análise completa no player abaixo.

Do lado do PSDB, o cenário ainda é incerto em relação à reforma, afirma Pedro Venceslau. O governador de SP, Geraldo Alckmin, diz que vai buscar a reversão dos votos assim que assumir a presidência do partido na convenção nacional deste sábado, em Brasília. O papel dos tucanos é vital para que a PEC possa avançar na Câmara ainda este ano.

Programa de hoje volta a falar sobre a situação de Israel, após decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, em reconhecer Jerusalém como capital do país e transferir a embaixada para a cidade. Confira o depoimento do estudante brasileiro Eitan Gottfried que mora lá. Segundo ele, o clima atualmente é de cautela diante do aumento de manifestações e a promessa da Intifada. Ainda assim, ele conta que a convivência diária entre judeus e palestinos tem sido harmônica e contrasta com o discurso agressivo dos líderes políticos. Por fim, o jornalista Roberto Godoy explica quais estratégias militares foram tomadas pelo governo de Israel desde o anúncio de Donald Trump.

