‘Estadão Notícias’: A luta do governo para aprovar a reforma da Previdência

Em meio ao turbilhão da Lava Jato, Palácio do Planalto abre frente importante para tentar salvar a pauta das reformas. Ouça no programa desta quarta-feira, 19, como foi o dia de ontem em Brasília, que começou com café da manhã do presidente Michel Temer com parlamentares, evoluiu para o quebra quebra na chapelaria do Congresso Nacional e terminou com derrota do governo na Câmara na tentativa de agilizar a apreciação da reforma trabalhista. A repórter Carla Araujo participa e conta o que se pode esperar daqui para frente na questão das reformas.

O ‘Estadão Notícias’ de hoje ainda ouve especialista para analisar a tensão entre EUA e Coreia do Norte, traz resultados sobre preço médio de aluguel residencial no Brasil e faz prognósticos sobre a rodada do futebol, que tem Libertadores, Copa do Brasil e Champions League. Os comentários esportivos ficam a cargo de Marília Ruiz, colunista do Estadão e da Rádio Eldorado.

