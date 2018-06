‘Estadão Notícias’: A vertiginosa expansão do PCC e os sindicatos em crise

Edição desta terça-feira, 05, traz mais detalhes e bastidores de duas reportagens especiais publicadas recentemente pelo Estadão. Conversamos com Marcelo Godoy sobre o crescimento do PCC pelo País. Uma expansão que se dá pela tentativa de estabelecer um monopólio no comércio de drogas e que já coloca a facção em ligação com grupos mafiosos internacionais. Entenda na conversa como se deu essa expansão e como o Estado brasileiro tem buscado conter o PCC.

Confira também um bate papo com o repórter Douglas Gavras sobre a difícil situação financeira dos sindicatos após a nova lei trabalhista ter entrado em vigor. Muitos deles estão se desfazendo de seu patrimônio e diminuindo a estrutura pessoal para aplacar a falta de recursos – antes abundantes por conta da obrigatoriedade da colaboração sindical.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!



Os podcasts do Estadão acabam de ganhar um novo canal de distribuição: o serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.