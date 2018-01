‘Estadão Notícias’: Acabar com a cracolândia em SP é mesmo viável?

Edição desta terça-feira, 16, discute a promessa do governo estadual de acabar com o local, na região central de SP, até o ano que vem. Ouvimos especialistas no assunto que atuam na cracolândia há bastante tempo. Henrique Apolinário, advogado do programa de Justiça da Conectas Direitos Humanos, lembra que “desde que a cracolândia existe os governantes falam que vão terminar com ela facilmente, de maneira automática e sempre muito pautados na intervenção policial”.

Já Leôncio Nascimento, articulador de redes na Centro de Convivência É de Lei, relata não só um clima de tensão entre os usuários, depois que o governador Geraldo Alckmin anunciou as operações policiais, como denuncia o abandono repentino de serviços de saúdes essenciais na região. “O que tem deixado aquela população bem aflita é que os equipamentos de saúde e de assistência social foram retirados do território desde quinta-feira”.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em nosso destaque internacional, o correspondente do Estado em Paris, Andrei Netto, conta como estão os primeiros dias de governo de Emmanuel Macron na França. Confira também as colunas de Andreza Matais e José Nêumanne Pinto.

Interatividade

Agora, você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com