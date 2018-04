‘Estadão Notícias’: Acampamento pró-Lula em Curitiba tem rodas de violão, disciplina rígida e saudação ao líder

Edição desta sexta-feira, 13, vai a Curitiba para entender como está a movimentação de manifestantes e dirigentes do PT no entorno da sede da Superintendência da Polícia Federal. O repórter Pedro Venceslau acompanhou a rotina dos militantes acampados a uma quadra de onde o ex-presidente Lula está preso. A maior parte deles, conta Pedro, pertence ao MST (Movimento dos Sem-Terra). Portanto, já possui “expertise” na montagem do habitat provisório.

No cronograma político do dia, se destaca a sonora saudação de “bom dia” e “boa noite” ao líder petista, que já teria confirmado aos seus advogados que consegue escutar a aclamação da multidão presente. Enquanto isso, na retórica oficial dos políticos do PT que ali estão, sobra o mais do mesmo: uma reafirmação constante de que o candidato à Presidência é um só: Luiz Inácio Lula da Silva.

Confira ainda nesta edição uma entrevista com Alexandre Fuccille, professor de Relações Internacionais da Unesp e ex-presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa. O assunto é o assanhamento de figuras do alto escalão militar em relação aos problemas políticos do Brasil. Até onde isso pode conspirar contra a democracia?

Manifestantes pró-Lula acampados nos arredores da Polícia Federal, em Curitiba. Foto: THEO MARQUES/FRAMEPHOTO