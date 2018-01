‘Estadão Notícias’: Alta de impostos é mais um sinal da recuperação lenta, analisa economista

Edição desta quinta-feira, 20, analisa os motivos que embasaram o governo federal a aumentar o PIS/Cofins incidente sobre combustíveis para garantir o cumprimento da meta fiscal deste ano, de déficit de R$ 139 bilhões. “A gente tem acompanhado muitos cortes de orçamento, mas, por outro lado, no sentido da crise política, tem tido muita bondade na liberação de verbas. Está se abrindo a torneira”, alerta Marcos Crivelaro, consultor financeiro e professor de finanças da FIAP, entrevistado no programa. Ouça no player abaixo.

Programa de hoje também faz um diagnóstico dos seis primeiros meses de governo do presidente Donald Trump nos EUA. O período é curto perto do que ele tem pela frente como mandato, mas já foi o suficiente para colocar sua legitimidade em prova – devido a alguns escândalos, posturas e relação conturbada com a imprensa.

Na política nacional, o ‘Estadão Notícias’ ainda entrevista o deputado Orlando Silva (PC do B-SP) sobre diversos temas: apoio a Lula após condenação, votação na Câmara para acatar denúncia contra Temer e a real pressão das ruas sobre membros do Legislativo.

