‘Estadão Notícias’: Antecipação do julgamento pode beneficiar o ex-presidente Lula, afirma especialista

Edição desta terça-feira, 09, fala sobre a proximidade do julgamento do recurso do ex-presidente Lula no Tribunal Regional da 4ª Região (TRF4). Marcado para o dia 24 de janeiro, a análise do caso pode confirmar a condenação do petista no caso do Tríplex do Guarujá ou absolve-lo. No entanto, mesmo que considerado culpado, a defesa de Lula promete ingressar com vários recursos para, pelo menos, garantir a participação do ex-presidente no pleito de 2018. Para o especialista em Direito Eleitoral João Fernandes Lopes de Carvalho, não haverá tempo suficiente para que todos os recursos sejam julgados ainda neste ano, mas existe a possibilidade de Lula conseguir uma espécie de “efeito suspensivo” e com isso, registrar sua candidatura à presidência da República. Ouça no player abaixo:

Ainda nesta edição, as principais declarações do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab (PSD), em sua entrevista para à Rádio Eldorado. Na conversa, ele fala sobre uma possível candidatura do ministro da Fazenda Henrique Meirelles, que integra o seu partido, à presidência, a possibilidade de deixar o cargo para disputar o governo de São Paulo, mesmo como vice de José Serra (PSDB), e também, as eleições sem o ex-presidente Lula.

