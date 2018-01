‘Estadão Notícias’: Apesar de forte rejeição, Temer ainda preserva governabilidade

Nova pesquisa Ibope divulgada ontem, 27, mostrou que a popularidade do presidente continua despencando (apenas 5% aprovam o atual governo). Mas o quanto isso pode interferir neste momento de luta pela sobrevivência na Câmara e na própria agenda do governo? Ouça no player abaixo a análise do sociólogo Rodrigo Prando, entrevistado no programa por Haisem Abaki.

Outro assunto da edição desta sexta-feira, 28, é a esquecida reforma tributária. A alta sobre os combustíveis que acaba de ser implementada pelo governo serviu de gatilho para lembrar o quanto o sistema tributário no País é penoso para quase toda cadeia econômica. O programa ouve um especialista neste tema!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por fim, temos um destaque internacional e cinematográfico com os comentários do jornalista do ‘Estado’, Roberto Godoy. No campo da realidade, ele vai falar sobre a decisão do presidente norte-americano, Donald Trump, de banir os transgêneros nas Forças Armadas. Já na esfera audiovisual, Godoy comenta mais sobre o episódio histórico, da 2ª Guerra Mundial, que serviu de base para o novo filme de Christopher Nolan: ‘Dunkirk’.

Participe você também do ‘Estadão Notícias’ com sua mensagem ou opinião: podcast@estadao.com