‘Estadão Notícias’: Após ataque, Trump vai enfrentar debate sobre porte de armas?

Edição desta terça-feira, 03, analisa os desdobramentos do ataque realizado por atirador em Las Vegas (EUA), no último domingo (1º), que deixou dezenas de mortos e centenas de feridos. Ouvimos o jornalista Roberto Godoy sobre o assunto. Algumas importantes reflexões se impõem a partir de agora, tais como: qual é a disposição do presidente norte-americano Donald Trump em mexer com uma legislação de perfil armamentista? O autor dos disparos, Stephen Paddock, tinha mais de dez fuzis no quarto de hotel de onde abriu fogo contra a multidão. Em seu pronunciamento à nação, Trump lamentou o episódio, classificou de “mal absoluto”, mas não entrou no tema da legislação referente às armas de fogo. A pressão deve subir, mas o partido republicano vai encampar? Ouça no player abaixo.

O programa de hoje ainda traz mais informações sobre o embate entre os poderes Legislativo e Judiciário, que pode ter novo capítulo ainda nesta terça-feira. A colunista Andreza Matais explica que o Senado Federal preparou o terreno para revidar as decisões da 1ª Turma do Supremo, que afastou Aécio Neves de suas funções parlamentares, além de lhe impor um recolhimento noturno. Quais serão as consequências jurídicas se o Senado derrubar as medidas do STF?

