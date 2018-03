‘Estadão Notícias’: Após decisão do STJ, Lula fica cada vez mais perto da prisão

Edição desta quarta-feira, 07, resume como foi o julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula no STJ e mostra quais serão os caminhos possíveis para a defesa dele a partir de agora. Fato é que a decisão unânime de ontem no STJ, ao rejeitar o pedido da defesa, colocou Lula ainda mais próximo do encarceramento. A única via mais concreta para um eventual adiamento da prisão seria o Supremo Tribunal Federal (STF) voltar a debater a permissão do cumprimento da prisão em segunda instância, algo que a presidente da Corte, a ministra Cármen Lucia, tem relutado em fazê-lo.

Os advogados do líder petista e o próprio PT reagiram à resolução do STJ cobrando justamente uma ação mais rápida do Supremo a partir de agora. Na esfera política, a derrota jurídica de ontem pressiona ainda mais o partido a decidir até quando irá com a candidatura de Lula à presidência. Ainda mais num momento que o nome do ex-prefeito Fernando Haddad começa ganhar cada vez mais força e apoio dentro da sigla.

Outro assunto de hoje do programa são os desdobramentos da terceira fase da Operação Carne Fraca que teve como alvo a empresa BRF, uma das principais exportadoras de aves e suínos do Brasil. Entrevistamos o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Francisco Turra. Ele buscou tranqüilizar o consumidor sobre o produto que é comercializado e garantiu que o problema identificado agora pela PF será prontamente resolvido e não traz danos mais generalizados à população.

