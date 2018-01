‘Estadão Notícias’: Após denúncia, partidos já orquestram sucessão de Temer

Edição desta quinta-feira, 18, analisa os desdobramentos da denúncia revelada ontem pelo jornal O Globo, em que o presidente Michel Temer teria dado aval à compra do silêncio de Eduardo Cunha. Andreza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’, revela que o PSDB já teria fechado consenso em apoiar o nome de Cármem Lúcia, presidente do STF, para assumir a presidência numa eventual queda do mandatário do PMDB.

Também são ouvidos os colunistas José Nêumanne Pinto (que acredita que Temer precisa renunciar imediatamente) e Vera Magalhães (que destaca a ousadia de quem supostamente cometeu crimes em meio a tantas prisões e investigações da Lava Jato).

