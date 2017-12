‘Estadão Notícias’: Articulação para emplacar parlamentarismo sai do campo da retórica

Encabeçada pelo presidente Michel Temer e com a participação de membros do STF, debate em torno da mudança do sistema de governo do País não é mais apenas um recurso retórico. Referendo poderia ser incluído já nas eleições do ano que vem, revela a colunista Andreza Matais para edição desta quinta-feira, 10, do programa. Ouça no player abaixo.

Ouça ainda no ‘Estadão Notícias’ de hoje um bate papo com o colunista de política do Estadão, José Roberto de Toledo. Ele visitou nossos estúdios e analisou as propostas em torno da chamada reforma política. E alerta: esse conjunto de novas regras pode esconder algumas armadilhas e ampliar a atual crise de representatividade no Congresso.

Confira também uma análise sobre os resultados recentes da economia brasileira, com inflação em baixa e leve alta na geração de empregos. Apesar dos números positivos, o governo segue com imensas dificuldades no equilíbrio das contas públicas. E qualquer tentativa de aumento de tributos tem naufragado por conta de um Congresso refratário e uma sociedade castigada pela crise. Quais saídas serão possíveis?

Nova urna eletrônica poderá servir para referendo sobre sistema de governo (Foto: Andre Dusek/Estadão)