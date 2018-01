‘Estadão Notícias’: Até onde Doria pode ir?

Edição desta quarta-feira, 17, capta o clima eleitoral que se estabeleceu de vez no âmbito do PSDB, com o prefeito de SP, João Doria, admitindo disputar prévias e o governador Geraldo Alckmin reforçando sua agenda positiva. Para o cientista político Hilton Fernandes, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Doria “tem um problema que é a penetração no eleitorado no nordeste”. “Ele é muito conhecido, mas não é fácil de ser votado nesta região”, avalia. Ouça no player abaixo.

O programa ainda analisa os dados positivos do Caged em abril, com a criação de quase 60 mil postos de trabalho. Confira também as colunas de Andreza Matais (sobre usufruto da classe executiva de avião para políticos) e José Nêumanne Pinto (sobre o julgamento da chapa Dilma/Temer no TSE).

