Edição desta sexta-feira, 22, abre nossa série especial com balanços sobre o ano de 2017, além de incluir algumas projeções para 2018. Ao longo dos próximos dias, vamos atacar temas essenciais nas mais diversas áreas de cobertura: política, economia, cultura, segurança pública… O programa de hoje é dedicado a refletir sobre a situação do terrorismo no mundo e a guerra na Síria. O quanto o Estado Islâmico ainda é um ator importante neste cenário, seja no campo simbólico ou militar? Os países têm se mostrado eficientes no combate ao terrorismo? E, por fim, o quanto a situação da Síria se assemelha ao Afeganistão de 1980, como palco de um conflito internacional?

Essas e outras perguntas são respondidas pelo analista internacional Manuel Furriela, coordenador do curso de Relações Internacionais da FMU, e Sidney Ferreira Leite, especialista em Relações Internacionais e Pró-reitor do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo.

