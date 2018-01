‘Estadão Notícias’: Balanços e Projeções #2: Crise na Segurança Pública

Edição desta terça-feira, 26, dá sequência a série especial com balanços sobre o ano de 2017 e projeções para 2018. São entrevistas e debates nas mais diversas áreas de cobertura: política, economia, cultura… O programa de hoje é dedicado a refletir sobre a situação da segurança pública no Brasil. Sem dúvida, um dos temas mais sensíveis no contexto atual e que se coloca como fundamental na agenda eleitoral do ano que vem. E não por acaso: somos um dos países que mais matam no mundo, com 60 mil homicídios ao ano. Também estamos entre aqueles que mais prendem. Temos a terceira maior população carcerária do planeta. Mas só temos vagas para metade dos 726 mil presos. A maior parte dos dados recentes sobre a criminalidade só confirmam que as políticas públicas não têm dado respostas à sociedade. E, em meio a essa tragédia diária, ganha força a narrativa da truculência e da máxima do “bandido bom é bandido morto”.

Para debater o complexo assunto, o programa de hoje recebe Rafael Alcadipani, especialista na área de Segurança Pública, professor da FGV e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o jornalista do ‘Estado’, Roberto Godoy. Ouça no player acima!

