‘Estadão Notícias’: Base insatisfeita na Câmara faz governo ceder

A edição desta sexta-feira, 07, do programa analisa o tortuoso caminho que o governo terá pela frente para aprovar a reforma da Previdência. Ontem, o presidente Michel Temer autorizou uma flexibilização em cinco pontos do texto original.

O ‘Estadão Notícias’ ainda debate a grave situação da Síria após primeiro ataque norte-americano contra tropas do país. Outro tema importante é a terceira versão da Base Nacional Comum Curricular, que tem como diretriz a alfabetização completa de crianças ao 7 anos.

No espectro esportivo, o editor Robson Morelli faz um prognóstico das quartas de final do Paulistão, que têm os 4 grandes (Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos) em busca de vaga na próxima fase. Quem teria jornada mais difícil? Santos ou Corinthians?

Para fechar, o repórter do Caderno 2, Pedro Antunes, participa do programa para falar sobre as atrações do Rock in Rio. Ontem, 06, as vendas de ingressos para o festival começaram. Qual seria o show imperdível desta edição? The Who? Lady Gaga? Ou Maroon 5?

Os assuntos do dia, os temas que mexem com o País, você tem de segunda a sexta-feira neste podcast. Ouça e compartilhe!

