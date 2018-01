‘Estadão Notícias’: Beto Mansur, o homem da contabilidade de votos de Michel Temer

Edição desta quarta-feira, 26, mede a temperatura da votação no plenário da Câmara daqui a uma semana sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer. E para chegar a este primeiro diagnóstico do comportamento dos parlamentares, conversamos com o homem da contabilidade dos votos: o deputado Beto Mansur (PRB-SP), vice-líder do governo na Casa. Sua dedicação estatística é tamanha que ele dispõe de um software específico para planilhar as intenções dos colegas. No seu mais recente levantamento, a denúncia contra Temer será barrada. E, segundo ele, com uma margem bem acima dos 172 necessários. Ouça no player abaixo.

Do lado jornalístico, vamos ouvir a projeção da editora da ‘Coluna do Estadão’, Andreza Matais, que tem ouvido base e oposição sobre o tema. Programa de hoje ainda conta com destaque econômico de Haisem Abaki e a opinião de José Nêumanne Pinto: sobre o duelo retórico entre Rodrigo Janot e o presidente Michel Temer.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para participar do programa com sua sugestão ou comentário, envie um email para: podcast@estadao.com

O “contador” de votos do governo, Beto Mansur (Foto: Dida Sampaio/Estadão)