‘Estadão Notícias’: Brasil reage de forma inadequada, caso restrinja a entrada de venezuelanos no país, afirma especialista

Edição desta sexta-feira, 02, fala sobre um problema que começa a ser olhado de forma mais séria pelo governo brasileiro: A entrada de venezuelanos no país. Por causa da crise humanitária, que aumentou no governo de Nicolás Maduro, o governo federal estuda a possibilidade de restringir a entrada desses imigrantes no território nacional. De acordo com o Ministério da Justiça, os pedidos de refúgio têm crescido. Em 2016, foram 3.356 solicitações. No ano passado, o total registrado foi de 17.865 venezuelanos. No entanto, qualquer decisão mais drástica só será tomada após um recenseamento liderado pela Casa Civil. Representantes das pastas envolvidas, como Defesa, Justiça e Relações Exteriores já se deslocaram para a região de fronteira para tentar iniciar esse trabalho. Roraima é o Estado que mais tem sofrido com a entrada de venezuelanos. Ouça no player abaixo:

Para o coordenador do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP, Alberto Pfeifer, o governo assistiu de maneira passiva o problema, e que a decisão de restringir a entrada de venezuelanos vai contra a tradição brasileira de acolhimento aos refugiados. Além disso, o especialista afirma que a tentativa de se fazer um recenseamento mostra o descontrole das autoridades em relação ao número de imigrantes que estão entrando pela fronteira.

Ainda nesta edição, o PPS estuda a melhor maneira de “usar” Luciano Huck. Caso a conclusão do partido e do apresentador seja de não entrar na disputa pelo Palácio do Planalto, o global seria uma espécie de garoto propaganda para tentar eleger deputados federais e senadores do partido.

E mais, a jornalista Carolina Ercolin traz uma exposição de arte do Ministério Público de São Paulo com casos históricos do órgão, como o retorno para os cofres públicos do dinheiro desviado pelo ex-prefeito Paulo Maluf e a operação que gerou a prisão da ex-prefeita de Ribeirão Preto Dárcy Vera.

