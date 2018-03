‘Estadão Notícias’: Brasil vive um refluxo de valores conservadores, analisa cientista político

Edição desta quarta-feira, 14, analisa alguns aspectos da pesquisa “Retratos da Sociedade Brasileira”, divulgada ontem pelo Ibope em parceria com a CNI (Confederação Nacional da Indústria). Ela revela, por exemplo, que 44% dos brasileiros estão pessimistas com as eleições. A percepção negativa é motivada, segundo levantamento, por problemas como a corrupção e falta de confiança na classe política. Isso também fica ainda mais claro na hora de medir o vínculo da população com os partidos. Segundo a mesma pesquisa, um total de 48% dos entrevistados disseram que não têm preferência por nenhuma legenda.

Chama ainda a atenção o fato de 27% dos entrevistados terem avaliado que o candidato à Presidência deve ser militar. Debatemos o assunto com Doutor em Ciência Política e analista da Factual, Leonardo Barreto. Para ele, a demanda por um militar na política, expressado por parte do eleitorado, tem como pano de fundo uma reação a “uma onda de liberalização dos últimos 30 anos”, tanto do ponto de vista de valores quanto da práxis do poder.

“Desde a Constituição de 1988 você tem um crescimento constante de forças progressistas. Isso teve no PSDB, e muito presente no PT. Liberalização sexual, discussão de gêneros, questões raciais, ativismo jurídico… São 30 anos de um processo de aceleração muito forte de questões progressistas e liberais, do ponto de vista de valores. O que nós estamos vendo agora talvez seja um refluxo deste processo. Um refluxo de valores conservadores. De retomada dos valores de pátria, nacionalismo, uma conotação religiosa. É natural que este processo de reação acontecesse. O deputado Jair Bolsonaro não apenas tem se aproveitado deste movimento para se alavancar, como tem uma compreensão muito grande desse processo”, avalia.

Confira ainda nesta edição um balanço dos quatro anos de Operação Lava Jato numa entrevista com o jurista, professor de Direito e criador do Movimento Quero Um Brasil Ético, Luiz Flávio Gomes.

