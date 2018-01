‘Estadão Notícias’: Classe política brasileira mais uma vez em xeque

O Estadão trouxe à tona no meio da tarde de ontem (11), com exclusividade, a extensão da lista de políticos que serão investigados no âmbito da operação Lava Jato, após pedidos de inquéritos autorizados pelo relator Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Ministros do governo Temer, governadores, senadores e deputados estavam nesta “primeira turma”, pois possuem foro privilegiado.

À noite, após divulgação do Estado, Fachin determinou o fim do sigilo de todos os inquéritos abertos para apurar irregularidades contra políticos a partir de delações de executivos e ex-executivos da Odebrecht. Engordaram a lista ex-presidentes, como Dilma, Lula e FHC, mais nove governadores, incluindo Geraldo Alckmin (SP), prefeitos, ex-prefeitos, deputados, secretários…

Diante do volume e densidade de informações, a edição de hoje do programa ‘Estadão Notícias’ (ouça no player acima) se dedica a analisar os desdobramentos da lista de Fachin. Confira os comentários dos colunistas José Nêumanne Pinto e Vera Magalhães, além de um bate papo com os cientistas políticos Pedro Arruda e Bruno Souza.

