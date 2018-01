‘Estadão Notícias’: Com base desfigurada, Temer vê reforma da Previdência entrar em colapso

Edição desta terça-feira, 07, debate o fator base governista para o governo Michel Temer. A pressão por se aprovar a reforma da Previdência chegou ao seu grau máximo, mas a avaliação é de que não há voto suficiente para ela passar. Conversamos sobre o assunto com o cientista político Vitor Oliveira, diretor da Pulso Público. Para ele, os partidos liberais (do ponto de vista econômico) que antes fiavam Temer se dividiram ou descolaram, ainda que mantenham alguns cargos (caso do PSDB). Já o “centrão” provou ser fiel, mas vai cobrar caro por isso, seja por mais favorecimentos ou mesmo na indisposição em encarar projetos pouco populares, que é caso da Previdência. Ainda ontem, o presidente da República admitiu, pela primeira vez, a possibilidade de uma derrota do governo ao tentar aprovar a reforma da Previdência. Ouça análise completa no player abaixo.

No espectro internacional, programa de hoje conversa com a correspondente do Estadão nos EUA, Cláudia Trevisan, sobre o terrível ataque a tiros em igreja no Texas, no domingo. Debate sobre acesso a armas voltou à tona no país, mas o presidente Donald Trump está pouco disposto a colocá-lo na mesa. O homem que matou ao menos 26 pessoas na Primeira Igreja Batista de Sutherland Springs morreu em razão de uma ferida de tiro auto-infligida, disse a polícia local.

