‘Estadão Notícias’: Com escândalo, Jaques Wagner deixa de ser alternativa a Lula no PT?

Edição desta terça-feira, 27, avalia o cenário eleitoral no campo da esquerda da política brasileira, em especial os planos de candidatura para o PT. Ontem, um importante quadro do partido foi atingido severamente por suposto envolvimento em esquema de corrupção. Jaques Wagner, ex-governador da Bahia, foi indiciado criminalmente pela Polícia Federal por suspeitas de ter recebido propinas das empreiteiras Odebrecht e OAS na construção do estádio Fonte Nova, em Salvador, para a Copa do Mundo de 2014. O valor repassado a ele seria de R$ 82 milhões. Wagner era colocado como um possível “plano B” para o PT caso Lula fosse impedido juridicamente de concorrer ao pleito, em outubro. Com o novo escândalo, o partido perde uma de suas principais alternativas? O caminho para se buscar uma aliança com Ciro Gomes (PDT) se tornará o mais viável até a campanha?

Fizemos essas perguntas para Bruno Bolognesi, cientista político da Universidade Federal do Paraná e pesquisador do Laboratório de Análise dos Partidos Políticos e Sistemas Partidários. Sobre Jaques Wagner, ele diz que ainda é cedo para avaliar qual será efetivamente o impacto no voto, mas é provável que adquira algum peso no momento em que o PT for obrigado a traçar novas estratégias sem Lula no páreo. Ouça entrevista completa no player acima.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Programa de hoje também fala sobre o comportamento do brasileiro no uso da internet, com base nos dados em pesquisa recente divulgada pelo IBGE. Levantamento apresenta não só a quantidade de habitantes que usam a web, com também detalha quais são os portais e serviços mais acessados.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com

AGORA ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!



Os podcasts do Estadão acabam de ganhar um novo canal de distribuição: o serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.

(Foto: Dida Sampaio/Estadão)