‘Estadão Notícias’: Como fica a base de Temer em caso de pedido de vista?

Muitos partidos, caso do PSDB e do DEM, escolheram o julgamento que começa a partir dia 06 de junho no Tribunal Superior Eleitoral como prazo final para definir a permanência no governo (a depender da cassação da chapa Dilma/Temer). Mas com a real possibilidade de pedido de vista na corte, como fica o apoio? A colunista do programa, Andreza Matais, revela que até três ministros podem recorrer ao mecanismo para pedir mais tempo para examinar o processo. Ouça no player abaixo.

Programa ainda entrevista presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, Carlos Eduardo Miguel Sobral, sobre a nomeação de Torquato Jardim para o Ministério da Justiça. A Lava Jato estaria ameaçada?

“Resolvam suas crises”, declarou ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE