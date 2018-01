‘Estadão Notícias’ condensa principais trechos do depoimento de Lula; ouça

Edição desta quinta-feira,11, aglutina as principais declarações do ex-presidente no interrogatório conduzido pelo juiz federal Sérgio Moro, ontem, em Curitiba. O caso do tríplex, a relação dele com diretores da Petrobrás, as menções à Marisa Letícia, o palanque político, o embate com Moro… Está tudo condensado neste programa. Ouça no player abaixo.

O ‘Estadão Notícias’ ainda conta com as análises da editora da ‘Coluna do Estadão’, Andreza Matais (“Ele sai pior do que entrou”, conclui), e de José Nêumanne Pinto (“Para quem esperava um FlaXFlu em Curitiba, foi uma grande decepção”, afirma). Ouça, assine e compartilhe!

Interatividade

