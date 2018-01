‘Estadão Notícias’: Confiança da população no Supremo tende a cair com a revogação da prisão em 2ª instância, afirma especialista

Edição desta quarta-feira, 31, fala sobre a volta dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal nesta semana. A Corte terá que se debruçar sobre assuntos polêmicos e de grande repercussão nacional, como por exemplo, a questão sobre a prisão de um condenado em 2ª instância. O caso voltou a chamar a atenção após a confirmação da condenação do ex-presidente Lula pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), no caso do Tríplex do Guarujá. A presidente do STF, Cármen Lúcia, afirmou que a Corte não pode se ‘apequenar’ e colocar essa questão em votação somente por causa do petista. A ministra deixou claro que pode não incluir o tema na pauta enquanto presidir o Supremo. Segundo Cármen Lúcia, a questão já foi decidida, em favor da prisão em 2ª instância, em 2016. No entanto, ministros do STF, dentre eles, Gilmar Mendes – que, à época, foi a favor da decisão, hoje indica ter mudado de ideia. Para o professor de Direito da FGV e especialista em STF, Rubens Glezer, a questão gera instabilidade na Corte. Ouça no player abaixo:

Ainda nesta edição, o terceiro e último capítulo da série especial sobre a neutralidade na internet, produzida e apresentada por Carolina Ercolin. Após os Estados Unidos liberarem os provedores de internet para cobrar mais dependendo do serviço utilizado pelo usuário, empresas no Brasil podem tentar fazer o mesmo para aumentar os lucros. Por ora, segundo especialistas, os brasileiros estão blindados pelo Marco Civil da Internet.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

AGORA ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão acabam de ganhar um novo canal de distribuição: o serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta se logar na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de buscas o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de buscas. Ou pode clicar diretamente neste link.