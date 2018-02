‘Estadão Notícias’: Congresso retoma os trabalhos de olho nas eleições

Edição desta terça-feira, 06, analisa a retomada dos trabalhos do legislativo neste ano de 2018. Em especial, a possibilidade de se aprovar a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados ainda neste mês de fevereiro. Afinal, o governo ainda reúne forças políticas suficientes para dar conta de tamanho desafio? Por se tratar de uma PEC (Projeto de Emenda Constitucional), são necessários 308 votos a favor, em dois turnos na Casa. Para depois enfrentar nova batalha no Senado Federal. E com grandes chances do projeto retornar para a Câmara novamente – caso haja alguma alteração no texto final. Apesar de um certo consenso técnico sobre a necessidade da reforma, o ano eleitoral acabou por colocá-la em xeque. Poucos deputados estão dispostos a arriscar seus mandatos (e seus foros privilegiados) por um projeto visto como impopular.

Para debater o tema, convidamos o cientista político e blogueiro do Estadão, Humberto Dantas. Ele considera uma missão quase impossível a aprovação da reforma, levando em conta todo seu complexo rito nas Casas legislativas. Dantas ainda lembra que um desafio deste porte vai custar muitas emendas, cargos e, claro, muito desgaste. “E neste custo todo, existem alguns preços assombrosos a serem pagos, um deles é esta tentativa absurda do governo de tentar emplacar de qualquer jeito Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho”, afirma.

“Minha impressiona como a gente se assusta toda vez que se depara com tentativas de governos diferentes de emplacarem pessoas estranhas nos seus ministérios. A gente acha absolutamente normal ter entre os 513 deputados federais figuras como essas e como tantas outras que são eleitas pelos cidadãos como se isso fosse a coisa mais normal do mundo”. Ouça entrevista completa no player acima.

