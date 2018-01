‘Estadão Notícias’: Congresso volta a funcionar em semana decisiva para Temer

Edição desta segunda-feira, 31, tem como um dos seus temas centrais o retorno dos parlamentares após o recesso. E já nesta quarta, 02, é esperado que os deputados votem pela admissibilidade ou não da denúncia contra o presidente Michel Temer. Várias questões se colocam a partir de agora: a oposição vai dar quórum para a votação? A base realmente está aglutinada? Ainda que Temer consiga uma vitória, ela será expressiva a ponto do governo se fortalecer politicamente? Essas reflexões permeiam algumas das análises do programa de hoje, tanto pelo viés político quanto jurídico. Ouça no player abaixo.

Não perca ainda o tradicional comentário de José Nêumanne Pinto e a não menos tradicional agenda econômica da semana, que apresentamos todas as segundas, com a participação da editora do Broadcast econômico da Agência Estado, Silvia Araujo.

Para participar do programa, mande um email para nossa produção: podcast@estadao.com