‘Estadão Notícias’: Conheça Flávio Rocha, o outsider da vez no centro da política brasileira

Edição desta quarta-feira, 21, fala sobre o novo outsider do momento na política brasileira: o empresário Flavio Rocha, CEO da Riachuelo. Passada a onda em torno do apresentador Luciano Huck, Rocha se tornou o nome que poderia ajudar a fortalecer uma candidatura de centro. É claro que ele não tem se postulado como um real aspirante à presidência, mas se movimenta nos bastidores para projetar uma agenda que ele classifica como liberal na área econômica e conservadora nos costumes. Quem esteve perto dele e traça um perfil completo aqui no programa é o repórter de Política do Estadão, Pedro Venceslau. Confira o bate-papo no player abaixo.

Outro assunto de hoje aqui no ‘Estadão Notícias’ são os desdobramentos econômicos após o fracasso da reforma da Previdência. Haisem Abaki conversou com articulista do Estadão José Roberto Mendonça de Barros sobre tema. Para o economista, a suspensão irá naturalmente impor uma reforma ainda mais drástica no próximo governo ( partir de 2019).

Empresário Flávio Rocha tem sido cortejado por lideranças partidárias do centro (Foto: Werther Santana/Estadão)